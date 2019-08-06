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الجيش يُعلن تنفيذ 5 ضربات جوية بمحيط مرزق

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للجيش الوطني بياناً كشفت فيه عن حصيلة الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو ليلة أمس.

وأوضحت الغرفة أن مُقاتلات سلاح الجو استهدفت مجموعات تتبع المعارضة التشادية حول مدينة مرزق بـ5 ضربات جوية وصفتها بـ”الناجحة”.

وفي عملية منفصلة، استهدفت مُقاتلات الجيش الوطني محطتي رادار من نوع b2 b4 بمحيط الكلية الجوية مصراتة، فيما أكدت غرفة العمليات الجوية تدميرهما بالكامل.

كما أشارت الغرفة إلى تدمير طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والأسلحة في مطار مصراتة العسكري، بعد استهدافها بغارات جوية أيضاً.

وناشدت الغرفة كافة المواطنين بضرورة الابتعاد عن مواقع تمركز المجموعات المسلحة والإرهابية حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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