مركزي البيضاء يختتم ورشة عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

اختتم مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، بالتعاون مع مجموعة بروميتيا الإيطالية للاستشارات الإدارية والمالية، اليوم الثلاثاء، ورشة حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9) وتطبيقه بالمصارف.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، أن الورشة تطرقت إلى كيفية تطبيق المعاير الدولية لإعداد التقارير في ليبيا بالمصارف التجارية الليبية والمتطلبات المطلوبة لذلك، كما تناولت التعريف بالقروض التقديرية وبالخسائر المتكبدة والمتوقعة في التقارير المالية، والتعريف بالنموذج القياسي الاقتصادي المتوافق مع المعاير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS9).

وناقشت الورشة بحضور عدد من المختصين في هذا الجانب إلى أهمية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والذي يهدف إلى وضع مبادئ لإعداد التقارير المالية بغرض تقييم المبالغ والتوقيت والشكوك المتعلقة بالتدفقات المالية المستقبلية.

يشار إلى مجموعة بروميتا للاستشارات المالية الإيطالية إحدى المجموعات المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والمالية والتحليل الكمي واستحداث النماذج الرقيمة، ولديها فروع في المملكة المتحدة وروسيا وايطاليا ولبنان وتركيا بالإضافة إلى مقرها الرئيس في روما.

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