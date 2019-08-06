دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير الأمن في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة خلال اجتماع مع معالي وزير الداخلية

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وذلك للاطمئنان على الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وأطلع معالي وزير الداخلية، دولة الرئيس على نتائج الجولة التفتيشية التي أجراها ليل السبت لتفقد الأمن في مدينة بنغازي.

وأوضح معاليه أن خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط لها لتأمين المدينة ومنع أية خروقات أمنية تحدث بين الفنية والأخرى.

وأشار إلى أنه أصدر العديد من التعليمات خلال الجولة بمعاقبة كافة المقصرين الذين مر عليهم خلال الجولة وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات عبر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وأكد أن هذه الجولات ستتكرر بين الحين والآخر بشكل فجائي لضمان بقاء جميع المشاركين في الخطة على أهبة الاستعداد ورفع درجات الحيطة والحذر.

من جهته ثمن دولة الرئيس جهود وزارة الداخلية في استتباب الأمن، مؤكدا ان مجلس الوزراء لن يتوانى عن تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بما يضمن أمن الوطن والمواطن. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال