دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد سير عمل جهاز الأمن الداخلي ويشدد على ضرورة الاضطلاع بمهامه المنوطة به

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – وفي إطار اهتمامه بدور الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة وضرورة المجاهرة بالأمن، سلم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني عددا من الآليات لإدارة جهاز الأمن الداخلي، مؤكدًا على ضرورة تفعيل الجهاز بالصورة المطلوبة لما للجهاز من دور هام في استتباب أمن الوطن والمواطن.

واطلع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني دولة الرئيس على مهام ودور مكتب مكافحة الإرهاب، وقوة التأمين والحماية، ومنظومة الأمن القومي التي سيشرع جهاز الأمن الداخلي في تنفيذها.

وتفقد دولته سير أعمال الصيانة الجارية لمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي التابع لرئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة.

واطلع دولته خلال الجولة التي رافقه فيها السيد رئيس الجهاز على نسبة إنجاز أعمال الصيانة التي شارفت على الانتهاء.

وأبدى دولته الارتياح التام للعمل الجاري في هذا المقر الواقع بمدينة بنغازي والذي تم تدميره على أيدي الجماعات الإرهابية أثناء سيطرتها على المدينة.

وتطرق دولته خلال اجتماع عقده بالخصوص، لرؤيته في آلية عمل الجهاز ، صادرا تعليماته بالبدء الفعلي في الخطط المراد تنفيذها.

وأثنى دولة الرئيس على كافة الخطط المطروحة، صادرا تعليماته بضرورة ضخ الدماء الجديدة بما يكفل تقوية هذا الجهاز ليكون رافدا هاما في سير العمل الأمني والمعلوماتي.

كما أكد على دور المربعات الأمنيى التابعة للفروع ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتسهيل السيطرة الأمنية من خلال التحري وجمع المعلومات والبيانات التي من شأنها تسهيل العمل الأمني. (وال – بنغازي) ع ع

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