حكومة السراج تتجاهل معاناة المواطنين وتأمر بصرف منح نقديّة لمليشيات بركان الغضب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فائز السراج – بصفته القائد الأعلى للجيش – قرارًا بصرف مكافأة مالية وقدها “3000” دينار ليبي لكل فرد من أفراد القوات التابعة له، والقوات المساندة له، من الذين لبوا نداء الواجب للدفاع عن طرابلس ضمن عمليات “بركان الغضب”، حسب القرار.

وجاء في القرار رقم “67” أن تتولي وزارة الدفاع صرف المكافأة المالية المحددة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وفقًا لكشوفات الأسماء مبينًا بها الاسم بشكل كامل والرقم الوطني بعد اعتمادها من أمر غرفة العمليات المشتركة الغربية لإحالتها لوزارة الدفاع .

وشدد القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ الفوري .

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