دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على عمل جهاز الإمداد الطبي

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – التقى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني برئيس وأعضاء لجنة الإدارة الجديدة لجهاز الإمداد الطبي بحضور معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

وناقش دولته خلال الاجتماع مع اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (503 ) لسنة 2019 ميلادي برئاسة الدكتور أحمد بورتيمة في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي سير عمل الجهاز والخطط المستقبلية له.

وحث دولته على العمل فورا في توفير كافة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لكل المرافق بما يضمن عدم نقصها خاصة فيما يتعلق بأدوية الأورام والامراض المزمنة ومعدات العمليات.

واكد دولته ان مجلس الوزراء لن يتوان عن تقديم كافة الدعم لهذا الجهاز بما يضمن وصول الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية لكل المرافق بما يخفف المعاناة عن كاهل المواطن. (وال – بنغازي) ع ع

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