برنامج الأمم المتحدة يساهم في تطوير المستشفيات والمدارس بمصراته وتاورغاء

المتوسط

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مركز أبو ظبي الذي يعد أحد الشركاء الدوليين، تواصل مع المسؤولين في وزارة التخطيط بحكومة الوفاق للمساهمة في لتأهيل المدارس والمستشفيات ودعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه والصرف الصحي مصراتة وتاورغاء.

وأوضح البرنامج في تغريدة له على تويتر أن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد نوتو زار المدينتين لمناقشة التنمية مع السلطات المحلية.

