وزير الداخلية يطلع رئيس الحكومة المؤقتة على الأوضاع الأمنية

بنغازي-العنوان

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وذلك للاطمئنان على الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وبحسب بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للحكومة على “فيسبوك” أطلع وزير الداخلية، رئيس الحكومة على نتائج الجولة التفتيشية التي أجراها ليل السبت لتفقد الأمن في مدينة بنغازي.

وأوضح بوشناف أن خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط لها لتأمين المدينة ومنع أية خروقات أمنية تحدث بين الفنية والأخرى.

وأشار إلى أنه أصدر العديد من التعليمات خلال الجولة بمعاقبة كافة المقصرين الذين مر عليهم خلال الجولة وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات عبر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وأكد أن هذه الجولات ستتكرر بين الحين والآخر بشكل فجائي لضمان بقاء جميع المشاركين في الخطة على أهبة الاستعداد ورفع درجات الحيطة والحذر.

من جهته ثمن رئيس الحكومة جهود وزارة الداخلية في استتباب الأمن، مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يتوانى عن تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بما يضمن أمن الوطن والمواطن.

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