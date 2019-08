المتوسط

كشفت وثيقة رسمية لشركة الطاقة الإيطالية «إيني»، ارتفاعًا في صادرات الغاز الليبي خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، غير متأثرة بالحرب التي تدور رحاها منذ أبريل الماضي بتخوم العاصمة طرابلس.

وحسب الحصيلة المالية لشركة «إيني» للسداسي الأول من 2019، الثلاثاء، فإن واردات الشركة من الغاز الليبي بلغت 2.90 مليار متر مكعب، مقابل 1.80 مليار متر مكعب نهاية يونيو 2018.

وأوضح السفير الإيطالي في ليبيا جيوزيبي بوتشينو غريمالدي في حديثه لجريدة «كوريري دلا سيرا»، الإثنين، أن «إيني» تتمتع بنسبة 45% من إنتاج الغاز والنفط وهي أكبر شركة أجنبية على الإطلاق.

وأضاف أن لها علاقات متينة مع شركة «بي بي» البريطانية، أما شركة «توتال» الفرنسية فلها حوالي 5%.

ونفى تسجيل أي هجوم من قبل القوات المتنازعة على البنية التحتية التابعة لشركة «إيني». وهي تعتبر تراثًا وطنيًا خاصة أن نصف الغاز التي تنتجه الشركة ذاهب لليبيين حسب قوله.الكشف عن ارتفاع صادرات الغاز الليبي لإيطاليا رغم الاشتباكات الدائرة بطرابلس

The post الكشف عن ارتفاع صادرات الغاز الليبي لإيطاليا رغم الاشتباكات الدائرة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية