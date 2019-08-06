سلاح الجو يدمر أهدافًا بينها طائرة شحن محملة بالأسلحة في مصراتة

بنغازي-العنوان

تابعت طائرات سلاح الجو التابعة للقوات المسلحة تنفيذ سلسلة من الغارات الجديدة الدقيقة على أهداف تابعة للمليشيات والعارضة التشادية في وسط وغرب وجنوب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان اليوم الثلاثاء إن المقاتلات الحربية شنت يومي الإثنين والليلة الماضية غارات جوية من بينها خمس ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر المعارضة التشادية حول مرزق.

وأضاف المركز في بيان، أن سلاح الجو استهدف طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والأسلحة في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل.

كما استهدف محطتي رادار من نوع 4بي و 2بي بمحيط الكلية الجوية مصراتة وتم تدميرهما.

وأهابت غرفة عمليات القوات الجوية بالمواطنين والأجانب الابتعاد عن التجمعات المليشاوية الإرهابية حتى لا يطالهم القصف الجوي حفاظا على حياتهم وسلامتهم.

وكان سلاح الجو، قد نفذ غارات استهدفت عدة عربات تابعة لشورى بنغازي الإرهابي بمنطقة السدادة وتدميرها بالكامل، كما استهدف استيقافًا لعناصر شورى بنغازي بين بوابة السدادة وقلعة السدادة جنوب شرق مصراتة.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن هذه الغارات دمرت العديد من العربات في هذا الموقع، مشيرًا إلى استهداف سلاح الجو تجمعًا آخرًا لإرهابيي شورى بنغازي بالقرب من منطقة بوقرين الواقعة على 118 كم جنوب مصراتة.

كما استهدف يوم الإثنين مجموعة من الأفراد والعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان.

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