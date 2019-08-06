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المسماري: قمنا بتخريج مستجدين في عدة مناطق وسنكون جاهزين للتصدي لأي تهديد

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تطرق المسماري خلال مؤتمر صحفي أمس إلى تخريج دفعات من مراكز التدريب في عدد من المناطق، مشيدا بكل من شارك في تدريب هذه الدفعات، ومطمئنا أهالي مرزق بأن القوات المسلحة ستكون مستعدة لأي تهديد تتعرض له المنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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