وفد من تجمع شباب ليبيا يزور مقر الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني ببنغازي

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – زار وفد من تجمع شباب ليبيا ظهر اليوم الثلاثاء مقر الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني في بنغازي .

وكان في استقبال الوفد الزائر مدير الشركة المهندس الشريف السنوسي والمهندس أنور الشريف .

وقدم الوفد في بداية الجلسة شرح مفصل عن أغراض وأهداف التجمع من قبل رئيس التجمع والمنسق العام وعن الأعداد الهائلة من الشباب المنتسبين في مدة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أسابيع .

ومن جهته، عبر مدير الشركة المهندس الشريف السنوسي عن سعادته بهذا التجمع، مبديًا استعداده للتعاون والوقوف مع كافة أعضاء التجمع عن طريق لجنته الإدارية.

وتعهد السنوسي بتقدم شرج مفصل عن فكرة التجمع على السادة المسؤولين ببلدية بنغازي حتى تكون الصورة واضحة أمامهم وأخذ إجراءاتهم بالخصوص. ( وال – بنغازي)

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