أكد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد.

وأوضح عثمان عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، أن الامتحانات ستنطلق في 18 من شهر أغسطس الجاري وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، مع تعديل زمن بداية الامتحان، بحيث سيبدأ إجراء الامتحان على تمام الساعة التاسعة صباحا.

