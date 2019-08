في ظل نقص السيولة وارتفاع الأسعار.. السراج يصرف مكافئآت لمقاتليه

المتوسط

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارا بشأن صرف مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار لكل فرد من مقاتليه.

وتضمن القرار تولى وزارة الدفاع صرف المكافأة المالية المحددة وفقاً الكشوفات الأسماء التي تبين الاسم كاملاً والرقم الوطني بعد اعتمادها من أمر غرفة العمليات المشتركة الغربية لإحالتها لدفاع الوفاق.

وطالب المجلس الرئاسي الجهات المختصة العمل بالقرار من تاريخ صدور ووضعه قيد التنفيذ الفوري.

كما أصدر قرارا بتخصيص 40 مليون دينار لوزارة دفاع الوفاق، مبيناً بأن هذا المبلغ سيتم خصمه من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

في المقابل يشكو المواطنون في المنطقة الغربية من ارتفاع كبير في الأسعار، علاوة على عدم توفر سيولة كافية، إضافة إلى مشكلة انقطاع الكهرباء المستمرة والتي لا يتم إيجاد حلول جذرية لها، علاوة على قائمة طويلة من المشاكل حسب رأي المواطنين.

