الإعلام الحربي يؤكد القضاء على “8” من أخطر العناصر الإرهابية في ضواحي طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن عضو شعبة الإعلام الحربي التابع لقوات الكرامة، محمد الترهوني، عن تمكن قوات الجيش، من قتل أخطر ثمانية “قيادات للميليشيات المسلحة” في ضواحي العاصمة خلال المعارك الأخيرة هناك .

الترهوني أكد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية أن قوات الجيش تمكنت من صد تقدم للميليشيات الإرهابية في محور عين زارة، وغنم ست آليات تابعة للميليشيات.

وكشف عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات المتواجدة في ترهونة وإجدابيا ومحور الأحياء البرية بإمرة اللواء مفتاح شقلوف .

وقال الترهوني، إن الجيش أحرز تقدمات كبيرة في منطقة العزيزية بضواحي طرابلس، مشيرا إلى شن سلاح الجو التابع للقوات الجيش لغارات على تمركزات “الميليشيات المسلحة” في طرابلس .

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