الثني يتفقد سير عمل جهاز الأمن الداخلي ويشدد على ضرورة الاضطلاع بمهامه

سلم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني عددا من الآليات لإدارة جهاز الأمن الداخلي، مؤكدا على ضرورة تفعيل الجهاز بالصورة المطلوبة، لما لذلك من دور مهم في استتباب أمن الوطن والمواطن.

هذا وأطلع رئيس الجهاز اللواء خليفة حسني رئيس الحكومة على مهام ودور مكتب مكافحة الإرهاب، وقوة التأمين والحماية، ومنظومة الأمن القومي التي سيشرع جهاز الأمن الداخلي في تنفيذها.

كما تفقد الثني سير أعمال الصيانة الجارية لمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي، حيث أبدى ارتياحه التام للعمل الجاري في المقر الواقع بمدينة بنغازي، والذي تم تدميره على أيدي الجماعات الإرهابية أثناء سيطرتها على المدينة.

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