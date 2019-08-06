تخصيص أكثر من 8 ملايين دينار لصندوق الزكاة لتوفير 15 ألف أضحية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، قراره رقم (882) لسنة 2019، الذي قرر بموجبه تخصيص 8 ملايين و250 ألف دينار لصالح صندوق الزكاة لتوفير 15 ألف رأس غنم «لغرض الأضحية للفقراء والأرامل والأيتام المسجلين لدى صندوق الزكاة وفروعها في ليبيا، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة» بحسب نص المادة الأولى من القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك»، على تشكيل لجنة تتولى توزيع الأضاحي حسب الفروع التابعة للصندوق برئاسة مدير الشؤون المالية والإدارية بصندوق الزكاة، وعضوية مدير فرع الصندوق في مصراتة، ومدير فرع الصندوق في طرابلس.

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