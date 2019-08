المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام كامل في المنطقة الجنوبية.

وأوضحت الشركة أن مجموعة مسلحة من أبراك الشاطئ دخلت اليوم الثلاثاء، لمحطة النهر رقم (1) وقامت بفصل جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية والخط المغذي لمحطة تحويل النهر رقم (2).

وبينت أن ما قام به المسلحين ترتب عليه خروج الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية.

