زليتن تشرع في توزيع مساعدات على نازحي طرابلس

أعلنت لجنة الأزمة ببلدية زليتن وبالتعاون مع فرع الشؤون الاجتماعية زليتن وفرع الهلال الاحمر زليتن ومفوضية زليتن للكشافة، الشروع في توزيع سلة المواد الأساسية على ضيوف المدينة القادمين من العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم خلال اليوم الأول من توزيع أكثر من 500سلة غذائية ومواد تنظيف وحليب وحفاظات أطفال وأغطية وفراشات، لافتا إلى أن عملية التوزيع تستمر حتى ايام العيد وحتى تصل هذه المواد إلى كافة ضيوف البلدية القادمين من طرابلس والتي متوقع لها أن تصل 2400 سلة.

وأوضحت اللجنة أن آلية التسجيل في فرع الشؤون الاجتماعية هي الحضور شخصيا مصحوبا بنموذج حصر نازح ووضع عائلي وصورة شخصية.

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