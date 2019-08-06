اقتحام محطة النهر وفصل الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية

أخبار ليبيا24

ذكرت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أن مجموعة خارجة عن القانون من براك الشاطي اقتحمت محطة النهر رقم (1) وقامت بفصل جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية.

وأضافت دائرة الإعلام عبر حسابها على “فيسبوك” أن المجموعة المسلحة قامت أيضًا بفصل الخط المغذي لمحطة تحويل النهر رقم (2).

وذكرت الدائرة أنه ترتب على هذا الفصل خروج الوحدة الرابعة في محطة أوباري الغازية وحدوث إظلام كامل في المنطقة الجنوبية.

وكانت دائرة الإعلام أكدت الساعات القليلة الماضية أنه تم الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية ، وأن العمل جاري على إدخال الوحدة الثالثة ولأول مرة على الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24