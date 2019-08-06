رئيس البرلمان التركي: ما يقوم به حفتر حركة عصيان داخلية لإزالة الحكومة الشرعية

ليبيا – أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن في ليبيا حكومة معترف بها من قبل النظام الدولي والأمم المتحدة وكذلك تركيا.

رئيس البرلمان التركي قال خلال برنامج “قصارى القول” الذي يبث على قناة “روسيا اليوم” أمس الاثنين وتابعته صحيفة المرصد :”هناك أماكن في ليبيا تحكم لوحدها أحد هؤلاء جنرال سابق يملك قوة عسكرية وقام بدعم من مصر بشن حرب ضد الحكومة الشرعية المعترف بها وهنا من الخطأ أن نتحدث عن الموضوع وكأنه حرب أهلية ،فلا توجد حرب أهلية” حسب زعمه.

وأضاف مدعياً :”هناك عنصر يملك قوة يقوم بمحاولة إزالة نظام معترف بها من قبل النظام الدولي وهذا الأمر ممكن أن نطلق عليه حركة عصيان داخلية “.

وزعم أن بلاده تتبع الإتفاقيات الدولية والأمم المتحدة وأعترفت بالنظام الشرعي في ليبيا ، مضيفاً :” تركيا بينت أن هذا العنصر الذي يتحرك بدعم خارجي غير محق”.

وقال :”نحن بيّنا في ليبيا أننا نريد أن تنتهي الحرب ويحل السلام وتستمر الحكومة المعترف بها من قبل النظام الدولي في ليبيا ، الدول الخارجية تحاول تنظيم وترتيب الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل السيطرة على حقول الطاقة”.

شنطوب إختتم حديثه بالقول :”أنا أؤمن بأن الشعوب التي تعيش بالمنطقة لن تسمح بهذا الأمر وربما يستغرق الأمر بعض الوقت لكن الشعوب التي تعيش في المنطقة ستملك قوة تجعلها تحافظ على حقول الطاقة التي هي حق سيادي لها وستدافع عنها أمام الأجانب وستعطي هذه الشعوب الدرس للأنظمة التي رضيت أن تكون بيادق بيد القوة الأجنبية العاملة على السيطرة على خيرات المنطقة”.

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يشار غلى أن تصريحات شنطوب جاءت بالتزامن مع محاولة طائرة شحن عسكري قادمة من بلادة الهبوط في مطار مصراتة قبل ان تعود أدراجها إلى تركيا وتعيد المحاولة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ويتم تدميرها على مهبط مطار مصراتة من قبل سلاح الجو .

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