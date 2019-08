باشاغا يبحث مع مسؤولي منظمات دولية أوضاع المهاجرين

المتوسط

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، أوضاع المهاجرين في ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها طرابلس.

جاء ذلك في اجتماع عقده، مع كل من “ستيفاني ويليام” نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، “جون بول” رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، “عثمان البلبيسى” رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، “عزيز زربوط” مكتب تنسيق الشؤون الانسانية.

وتطرق المجتمعون إلى مسألة التعاون بين دولة ليبيا و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما يتعلق بإمكانية إيجاد فرص عمل للمهاجرين في سوق العمل الليبي، وذلك حسب ما لدى هذه الفئات من خبرات ومهارات يحتاجها سوق العمل الليبي.

