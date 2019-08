اليونيسيف تدعو لوقف الاشتباكات في المناطق المدنية

المتوسط

دعت منظمة اليونيسيف جميع أطراف النزاع إلى وقف الاشتباكات المناطق المدنية وإبعاد جميع الأطفال عن الأذى وذلك تماشيا مع التزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة في تدوينة على صفحتها على فيسبوك، أنها تلقت تقارير تفيد بأن أطفالاً ونساءً كانوا من بين 43 شخصاً قتلوا في الأحداث التي شهدتها مدينة مرزق الواقعة جنوب ليبيا.

وأكدت المنظمة أن قتل الأطفال أو تشويههم يعد أحد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال

