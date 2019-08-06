الرئاسي: 3 آلاف لأفراد الجيش وأضاحي للمحتاجين

قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى صرف 3 آلاف لكل أفراد الجيش الليبي ممن لبوا نداء الدفاع عن العاصمة ضمن عملية بركان الغضب.

وورد في بنود القرار الصادر اليوم، أن وزارة الدفاع تتولى صرف القيمة المالية المحددة بناء على كشوفات من الأسماء المدرجة كاملة بالرقم الوطني وبعد اعتمادها من آمر غرفة العمليات الغربية المشتركة.

كما قرر الرئاسي أيضا تخصيص 40 مليون لوزارة الدفاع، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، كما تصرف بناء على قرار من القائد الأعلى.

وخصص المجلس الرئاسي أيضا أكثر من ثمانية ملايين دينار ليبي لصالح صندوق الزكاة لشراء 15 ألف أضحية تعطى للفقراء واليتامى والأرامل من العائلات المسلجة لدى الصندوق وفروعه بليبيا، وفقا لبند المتفرقات.

وتشهد ضواحي العاصمة وبعض المدن المجاورة لها أوضاعا متدهورة جراء عدوان بدأه حفتر وقواته عليها منذ الرابع من أبريل الماضي، وخلف وراءه قرابة الألف ومائتي قتيل بينهم عشرات المدنيين، إلى جانب أكثر من خمسة آلاف جريح، ونازحون يقاربون 22 ألف عائلة، وفق أرقام الجهات المعنية.

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