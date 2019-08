المتوسط

ناقش وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق “فـتحي بـاشاغا”, الـيوم الـثلاثاء، تـطوير مـنظومة إسـتخراج جـوازات الـسفر.جاء ذلك في اجتماع عقده مع رئيس ديـوان الـمحاسبة “خـالد شـكشك”، ورئـيس مـصلحة الـجوازات والـجنسية وشـؤون الأجـانب عـميد “جـمعة غـريبة”.

وتطرق المجتمعون إلى آليات تـدليل الـصعوبات أمـام الـمواطنين لإسـتخراج جـوازات سـفرهم فـي أقـرب وقـت مـمكن.

