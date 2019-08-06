تفاصيل طائرة دمرها سلاح الجو في مصراتة يُرجح أنها أوكرانية وتعمل لصالح تركيا

بنغازي-العنوان

أظهرت معلومات أوردتها عدة مواقع متخصصة في رصد حركات الملاحة الجوية العالمية، أن من المرجح أن الطائرة التي دمرها سلاح الجو في غارة ليل الثلاثاء على مطار مصراتة العسكري، هي من وهي من طراز ” إل يوشن 76“ مملوكة لشركة الشحن “آلفا آير” الأوكرانية.

وأشارت المعلومات التي رصدتها صحيفة العنوان إلى أن الغارة الجوية نفذت عقب هبوط الطائرة على مدرج المطار العسكري بمصراتة.

وقالت المعلومات إن الطائرة القادمة من أنقرة دمرت بعد دقيقة واحدة من هبوطها على تمام الساعة (11.30 مساءً)، مشيرة إلى أن الطائرة هي ذاتها التي كانت قد نقلت بالفعل الطائرات بدون طيار التركية المسلحة إلى مطار معيتيقة يوم 6 يوليو الماضي.

وتؤكد المعلومات أن شركة الشحن “آلفا آير” الأوكرانية توفر خدمات نقل البضائع بالتعاقد مع دول أخرى، أو نيابة عن الحكومة الأوكرانية.

وأوردت التقارير، أنه نظرًا لأن الرحلة جاءت من تركيا، فمن المفترض أنها تحمل شحنات أسلحة.

وبينت أن طائرة الشحن الأوكرانية ”إل يوشن 76” غادرت أنقرة على تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت ليبيا وحطت في مصراتة على تمام الساعة 11 مساءً وكان رقم ورمز الرحلة هو KTR-7721.

وتعمل تركيا على تزويد المليشيات المسلحة وحكومة الوفاق بالطائرات المسيرة إضافة إلى الأسلحة والذخائر بهدف استخدامها ضد القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ليل الإثنين، إن طائرات سلاح الجوي الليبي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل.

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