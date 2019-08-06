توزيع سلال غذائية على العائلات المحتاجة بسبها

بدأت جمعية الهلال الأحمر في سبها بتوزيع السلة الغذائية الثالثة لهذا العام على النازحين والأسر المحتاجة بمدينة سبها.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لاتفاقية مبرمة بين جمعية الهلال الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي لتوفير نواقص العائلات المحتاجة.

واحتوت السلة الغذائية على مواد تموينية مثل الزيت والسكر والأرز واستهدفت العائلات من ذوي الدخل المحدود والنازحة من مناطق النزاع والاشتباكات.

وخصصت جمعية الهلال الأحمر فريقا من المتطوعين لاستقبال وتسجيل المحتاجين وتسهيل حصولهم على المواد الأساسية المخصصة لهم رغم الصعوبات التي تواجههم.

مجهودات كبيرة تقوم بها المنظمات التطوعية والخاصة في ظل صمت كبير من الجهات الرسمية بالدولة.

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