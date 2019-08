رئيسية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزور بلدية بنغازي لهذا السبب

التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري اليوم الثلاثاء ، رئيسية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا ماريا غاسر والوفد المرافق لها ، وحضر اللقاء مُدير جمعية الهلال الأحمر بنغازي قيس الفاخري .

حيث تم مُناقشة ومُتابعة عدد من المشاريع والأعمال التي تُنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،والمُتمثلة في تنفيذ مبنى المبيت في مقر مركز أعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمُرتادي المركز ،وتوفير بعض المُعدات في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ،وصيانة بعض المراكز الصحية وتقديم المُساعدات الإنسانية لمُستحقيه ،إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية و ورش العمل للعناصر البشرية في مجالات الإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني ، كما تم استعراض تقرير أنشطة الصليب الأحمر في بنغازي وتقييم الاحتياجات الفعلية ،والمشاريع المُستهدف تنفيذها.

وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية على الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،وعلى التنسيق المتواصل مع جمعية الهلال الأحمر بنغازي بما يحقق الأهداف المُشتركة .

