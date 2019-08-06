اخبار ليبيا الان

تعليم الوفاق تكشف ترتيباتها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، عن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري” 2018-2019 “.

وكشف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الترتيبات ستنطلق في الثامن عشر من أغسطس الجاري وسيتقدّم لها عدد “63,089” طالباً وطالبة منهم “51,286”، بالقسم العلمي و”11,803″ بالقسم الأدبي من جميع المدارس العامة والخاصة وعلى مستوى “65” بلدية ومنطقة تعليمية داخل ليبيا، مؤكدا بأن الامتحانات ستجرى أمام “215” لجنة امتحانية.

وأكد عبدالجليل، تسجيل نحو “1800” طالب نازح بمنظومة الامتحانات وتسليم قرابة “53,810” خطوط هاتفية للطلاب أي ما يعادل نسبة “88%” من العدد المستهدف، مشيرا إلى من حصر المدارس التي لم تستكمل تدريس المقررات التعليمية من خلال تقرير اللجنة الفنية المعنية بمتابعة سير العمل بالخطة التعليمية الذي يفيد باستكمال المقررات الدراسية فيما نسبته 94% من إجمالي المؤسسات التعليمية وعدم استكمال المقررات فيما نسبته 6% فقط من المؤسسات التعليمية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك