أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا لمملكة المُتحدة عن قلقها حول التقارير التي تتحدث عن وفيات بين المدنيين في مرزق بسبب الغارات الجوّية.

وأوضحت السفارة ، أن المملكة المتحدة تكرر التحذير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة بأن القصف العشوائي اختراق لقانون حُقوق الإنسان و قد يرقى إلى جرائم الحرب.

