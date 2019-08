المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط موعد عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الأحد 11 أغسطس إلى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس.

وأوضحت المؤسسة، أن يكون يوما الأربعاء والخميس عطلة أيضا على أن يتم خصمهما من رصيد الإجازات السنوية للموظفين ، استنادا إلى قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 والقانون رقم 5 لسنة 2012 م .

The post “الوطنية للنفط” تعلن قرار هام لموظفيها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية