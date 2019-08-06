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الآغا يكشف عن تحويلات مالية مشبوهة لشراء أسلحة تركية لقوات الوفاق‎

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، عن تجاوزات لصرف وتحويل أموال لشراء الأسلحة التركية لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

آغا قال، إن جزءاً من العمليات التي تمت مؤخرًا لصالح الحكومة التركية وبغرض شراء أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة بدون طيار ”درون“ ومدرعات، تمت عبر اعتمادين فتحهما مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس.

وبين أن الاعتماد الأول صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون يورو بالسعر الرسمي، لصالح محل لبيع مجوهرات يملكه ليبي في إسطنبول، والاعتماد تم فتحه من خلال “بنك يوباي روما” بإيطاليا بغرض استيراد طائرات “درون” المسيرة .

وأشار آغا إلى أن الاعتماد الثاني صدر من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح شركة سياحية في إسطنبول يملكها ليبي من خلال بنك “يوباي روما” بهدف استيراد أسلحة وذخائر ومضادات للطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن مصرف ليبيا الخارجي يملك 67% ‎ من أسهم بنك “يوباي روما”، مشيراً إلى أن إدارة المصرف أقالت مسؤولين من البنك لاعتراضهم على فتح هذه الاعتمادات المشبوهة، باعتبارها تحايلاً على قرارات مجلس الأمن بخصوص حظر التسلح.

يذكر أن تركيا زودت وبشكل معلن حكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات درون ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.

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اخبار ليبيا 24

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  • يا الاغا الحكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية واحدة في ليبيا بي اعتراف الأمم المتحدة المجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي الجامعة العربية الاتحاد الأفريقي حتى حلفاء البغل الرجمة يعترفون ببها لذلك من حقها الشراء الأسلحة من أي دولة الدفاع عن شرعيتها ضد القوات المتمرد الانقلابي الاسير

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