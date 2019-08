“محلي الوفاق” تبحث المشاكل التي تواجه بلدية غريان

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو و المكلف بتسيير مهام الوزارة مع عميد و أعضاء المجلس البلدي غريان، اليوم الثلاثاء.

وناقش الحضور آلية عمل البلدية في مجال الخدمات و تحسينها و كذلك العراقيل التي تواجه المسؤوليتين بالبلدية و القطاعات التابعة لها في سبيل انجاز مهامهم .

وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو بالجهود التي يبذلها عميد و أعضاء المجلس البلدي من اجل استقرار المدينة و عودة الخدمات الأساسية بصورة طبيعية.

