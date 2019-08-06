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“محلي الوفاق” تبحث المشاكل التي تواجه بلدية غريان

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو و المكلف بتسيير مهام الوزارة مع عميد و أعضاء المجلس البلدي غريان، اليوم الثلاثاء.

وناقش الحضور آلية عمل البلدية في مجال الخدمات و تحسينها و كذلك العراقيل التي تواجه المسؤوليتين بالبلدية و القطاعات التابعة لها في سبيل انجاز مهامهم .

وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو بالجهود التي يبذلها عميد و أعضاء المجلس البلدي من اجل استقرار المدينة و عودة الخدمات الأساسية بصورة طبيعية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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