المتوسط:
اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو و المكلف بتسيير مهام الوزارة مع عميد و أعضاء المجلس البلدي غريان، اليوم الثلاثاء.
وناقش الحضور آلية عمل البلدية في مجال الخدمات و تحسينها و كذلك العراقيل التي تواجه المسؤوليتين بالبلدية و القطاعات التابعة لها في سبيل انجاز مهامهم .
وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو بالجهود التي يبذلها عميد و أعضاء المجلس البلدي من اجل استقرار المدينة و عودة الخدمات الأساسية بصورة طبيعية.
The post “محلي الوفاق” تبحث المشاكل التي تواجه بلدية غريان appeared first on صحيفة المتوسط.
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