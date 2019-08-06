مركزي طرابلس يخصص 49 مليون للمصارف التجارية بالمنطقة الوسطى

العنوان_طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن توزيع السيولة على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الوسطى، حيث خصص المركزي لمصرف التجاري الوطني زليتن 5 مليون دينار والخمس 5 مليون دينار، و مصرف الجمهورية 9.500 مليون لفرع المرقب الخمس، و المقولة و مسلاتة، وخصص لمصرف الوحدة بالخمس و مسلاتة 6.500 مليون دينار.

كما خصص المركزي لمصرف شمال أفريقيا 11 مليون لفروع “فرع زليتن – وكالة ماجر – الخمس مسلاتة”، بالإضافة إلى تخصيص 12.500 مليون لمصرف الصحاري لفروعه بشهداء وادي كعام، الخمس، سوق الخمس،. مسلاته، العمامرة “

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