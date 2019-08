“تعليم الوفاق” تعلن ترتيباتها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط:

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور ” عثمان عبدالجليل”، عن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري” 2018-2019 “، والتي تنطلق في الثامن عشر من أغسطس الجاري وسيتقدّم لها عدد “63,089” طالباً وطالبة منهم “51,286”، بالقسم العلمي و”11,803″ بالقسم الأدبي من جميع المدارس العامة والخاصة وعلى مستوى “65”بلدية ومنطقة تعليمية داخل ليبيا.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الثلاثاء رفقة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والذي كان في مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية بأن الامتحانات ستجرى أمام “215” لجنة إمتحانية.

وطمأن أولياء أمور الطلبة بأن الامتحانات ستجرى في أجواء جيدة تم الإعداد لها مسبقاً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تساعدهم على الأداء داخل قاعات الامتحان بكل أريحية بعيداً عن القلق والتوتر, مؤكداً إصرار الوزارة على تنظيمها داخل القاعات والمدرجات الجامعية على غرار التجربة المتميزة التي خاضتها الوزارة السنة الماضية والتي حققت أهدافها على حد قوله.

كما أكد تسجيل نحو” 1800 “طالب نازح بمنظومة الامتحانات وتسليم قرابة “53,810” خطوط هاتفية للطلاب أي ما يعادل نسبة “88%” من العدد المستهدف.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من حصر المدارس التي لم تستكمل تدريس المقررات التعليمية من خلال تقرير اللجنة الفنية المعنية بمتابعة سير العمل بالخطة التعليمية الذي يفيد باستكمال المقررات الدراسية فيما نسبته 94% من إجمالي المؤسسات التعليمية وعدم استكمال المقررات فيما نسبته 6% فقط من المؤسسات التعليمية.

فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية ” خالد مازن”، بأن وزارة الداخلية ستكون داعمة لهذا المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم من خلال الخطة الأمنية التي وضعت بتوفير الأمن للطلبة الممتحنين حتى تسير الامتحانات على أفضل ما يرام.

كما طمأن رئيس المركز الوطني للامتحانات الدكتور” محمود البوعزي”، الطلبة وأولياء الأمور بأن عملية التجهيز للامتحانات تسير وفق ما خطط لها معتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح اتخذتها الوزارة لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق أهدافها.

بدوره قال رئيس لجنة المتابعة والإشراف الدكتور” محمد العتوق”، بأن اللجنة ستقوم بمتابعة عمل اللجان النوعية طيلة أيام الامتحانات .

أما رئيس جامعة طرابلس الدكتور ” نبيل النطاح”، أكد زيادة عدد ” 7000″ آلاف طالب هذا العام وقامت بتكليف فرق عمل لتحوير بعض المواقع وتوزيع بعض اللجان على عدد من المدارس في بلديات طرابلس ومتابعتها .

هذا وأشاد رئيس جامعة مصراتة الدكتور” فرج بوشعالة”، بالخطوة التي اتخذتها وزارة التعليم لإجراء الامتحانات داخل الجامعة مؤكداً بأن الجامعة على جاهزية كاملة لإجراء الامتحانات واتخذت كافة الإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع اللجنة العليا والمركز العام للامتحانات.

كما أعلن الوزير عن مقترح سيقدمه للمجلس الرئاسي بمنح استثناء من لائحة الامتحانات لهذا العام من شرط الرسوب في عدد”3″، مواد أو أقل لدخول الدور الثاني بحيث يسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد مواد الرسوب، وذلك نظراً لظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

