منظمات تونسية تندد برفض السلطات السماح لمهاجرين بالدخول للبلاد برّا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية الاثنين انه تم اعتقال 53 مهاجرا لا يحملون وثائق هوية من بينهم 33 من ساحل العاج و20 من السودان، بينما كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية عبر الحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن “التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببنقردان (جنوب)، تمكنت يوم الأحد من توقيف 53 شخصا دون وثائق هويّة (20 من جنسية سودانية و33 من جنسية ايفوارية) كانوا بصدد اجتياز الحدود للتراب التونسي خلسة. وقد تمّ منعهم من المرور إلى داخل التراب الوطني وإرجاعهم إلى التراب الليبي والإشارة عليهم بضرورة الدخول من البوابات الرسمية”.

ونشر “المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” مقطع فيديو يظهر مجموعة من المهاجرين من أصول افريقيا جنوب الصحراء يتذمرون بعد ان تم “طردهم” من قبل السلطات التونسية وتركهم في الصحراء وتركهم دون طعام وماء .

وعرض الفيديو شهادة لأحد المهاجرين يقول “لا نعرف ماذا نفعل … نحن بحاجة الى العون”.

وعبرت ست منظمات حقوقية من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” عن “سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة”.

كما طالبت المنظمات في بيان مساء الأحد السلطات التونسية السماح “عاجلا” للمهاجرين بالدخول الى التراب التونسي.

وعرض “المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” الذي يهتم بملف الهجرة غير القانونية في تونس تقريرا منتصف تموز/يوليو الفائت بين فيه ان عدد المجتازين للحدود البرية ارتفع من 417 خلال النصف الأول من العام 2018 الى 1008 خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وسجل المنتدى ارتفاعا في عمليات عبور الحدود من 105 الى 301 في الفترة نفسها.

وقال المدير التنفيذي للمنتدى علاء الطالبي لفرانس براس إن “غالبية المجتازين للحدود من ليبيا و90 في المئة منهم من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء”.

وتمثل محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا أهم نقطة عبور ب84 في المئة من عدد المجتازين.

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