طائرة عسكرية إيطالية تعود أدراجها قبل تنفيذ مهمتها إلى مصراتة

روما-العنوان

عادت طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، انطلقت من مطار بيزا الدولي في إيطاليا، أدراجها اليوم الثلاثاء بعد أن كانت في مهمة إمداد إلى مصراتة.

وأكد الموقع الإيطالي المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، طالعته العنوان أن الرحلة التي انطلقت ظهر اليوم، لتنفيذ مهمة إمدادات للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة، أحبطت.

وأفاد الموقع إلى أن الطائرة الإيطالية من طراز لوكهيد مارتن” C-130J MM62181″ انطلقت برحلة مقيدة في مطار بيزا الدولي، لكنها ظلت تحلق لبعض دقائق بالقرب من جزيرة لامبيدوسا ثم عادت أدراجها إلى إيطاليا من دون تنفيذ مهمتها.

وأشار الموقع في ذات التقرير إلى الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الليبي ليل الثلاثاء على المطار العسكري بمصراتة.

وقال الموقع في ختام تقريره أنه توافرت لديه معلومات حول هجوم جوي شنته قوات سلاح الجوي للكرامة على مطار مصراتة، دمرت من خلاله طائرة من طراز “إل يوشن 76“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية