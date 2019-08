الأغا: هذه كواليس الاعتمادات المالية بين “الوفاق”  و تركيا

المتوسط:

أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي أغا، أن “جزءاً من العمليات التي تمت لصالح الحكومة التركية وبغرض شراء أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة بدون طيار ”درون“ ومدرعات، تمت عبر اعتماديين فتحهما مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس”.

وأضاف أغا ، أن “الاعتماد الأول صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون يورو بالسعر الرسمي، لصالح محل لبيع مجوهرات يملكه ليبي في إسطنبول، والاعتماد تم فتحه من خلال بنك يوباي روما بإيطاليا بغرض استيراد طائرات درون”.

وأكمل أغا، أن “الاعتماد الثاني صدر من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح شركة سياحية في إسطنبول يملكها ليبي من خلال بنك يوباي روما بهدف استيراد أسلحة وذخائر ومضادات للطائرات المسيرة”.

وأوضح أغا، أن “مصرف ليبيا الخارجي يملك 67% ‎ من أسهم بنك يوباي روما ، مشيراً إلى أن إدارة المصرف أقالت مسئولين من البنك لاعتراضهم على فتح هذه الاعتمادات المشبوهة، باعتبارها تحايلاً على قرارات مجلس الأمن بخصوص حظر التسلح”.

