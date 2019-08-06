اعتداء يقطع الكهرباء عن كامل المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محطة النهر رقم (1) إلى اعتداء خطير، اليوم الثلاثاء، من قبل مجموعة إجرامية مجهولة.

وأوضحت الشركة أن المجموعة الإجرامية أقدمت على فصل جميع الخطوط المسؤولة عن تغذية الشبكة الجنوبية والخط المغذي لمحطة تحويل النهر رقم (2).

وأسفر الهجوم عن تعرض المنطقة الجنوبية لإظلام تام نتيجة خروج الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد ساعات فقط من دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري إلى خط الخدمة، في حين أكدت الشركة أن الفرق الفنية تعمل على إدخال الوحدة الثالثة على الشبكة العامة للكهرباء، لأول مرة منذ خروج المحطة كاملة عن العمل.

ونجحت شركة الكهرباء، أمس، في إعادة التيار الكهربائي إلى كل من الزاوية والجميل والعجيلات بعد انقطاعه لفترات طويلة بسبب تدهور الشبكة.

وتدهورت أوضاع الشبكة بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة محطة تحويل بوكماش وتسببت بتعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وقطعت الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.

كما سبق أن أعلنت الشركة عن دخول مجموعات خارجة عن القانون إلى محطات تحويل شرق طرابلس، وكعام، والخمس مفاتيح، وعملت على إرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

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