المجلس التسييري طبرق يستعرض الأعمال التي قام بها منذ تكليفه

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج الخطابية، الإثنين، إن الحكومة المؤقتة وافقت على تكفل المجلس بمتابعة كافة القطاعات والمؤسسات بالبلدية.

وأضاف الخطابية خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس أن الحكومة أرسلت أول قيمة مالية بلغت 250 ألف دينار لحساب بلدية طبرق لحل مشاكلها العالقة وإنجاز مشاريعها.

كما تم استعراض أعمال المجلس التسييري منذ استلام المجلس للعمل، والخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة، ومنها تنظيم العمل الإداري بديوان البلدية وبقية القطاعات، واستئناف جامعة طبرق للدراسة في وقت قريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا