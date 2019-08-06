تقديم دعم مادي للقطاعات الخدمية والمبادرات الإنسانية في الكفرة

في خطوة لدعم القطاعات الخدمية بالكفرة، وتشجيعا للمبادرات الإنسانية، قام آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بلقاسم الأبعج صباح اليوم بتقديم دعم مالي لبعض المؤسسات الخدمية لحل المختنقات والقيام بدورها في تقديم الخدمة للمواطن.

جاء ذلك في حفل حضره بعض أعيان الكفرة ومكون التبو، وبعض مسؤولي القطاعات الخدمية، حيث تم تسليم 50 ألف دينار لإذاعة الكفرة المحلية لتغطية مرتبات سنة 2017، و100 ألف دينار لدائرة توزيع الكهرباء للاستمرار في حملة إنارة الشوارع، ومئة ألف دينار لشركة المياه والصرف الصحي لحل مختنقات المياه.

أما فيما يخص الجانب الإنساني، فتم تقديم 113 ألف دينار لصالح اللجنة التطوعية القائمة على صيانة المنازل وعودة المهجرين لحي النسيج، وسيخصص المبلغ لعودة 18 أسرة مهجرة.

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