عقيلة صالح: البرلمان يدعم تشكيل حكومة وطنية لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات

المتوسط:

شارك رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” رفقة معالي رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري ” في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية صباح اليوم الثلاثاء بمدينة ” جوهانسبرج ” ضمن أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العاميين للبرلمانات الإفريقية.

حيث ألقى رئيس مجلس النواب المستشار” عقيلة صالح ” كلمته الرسمية التي تناول من خلالها الدور التاريخي لليبيا في تأسيس الإتحاد الأفريقي وحرصها على امتدادها الافريقي وتطرق فخامة رئيس مجلس النواب إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على ليبيا وشعبها والحلول الكفيلة لإنهاء هذه الظاهرة مؤكداً على حرص ليبيا ومجلس النواب الليبي على الجانب الإنساني لها، كما وأكد على احترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تناول رئيس مجلس النواب خلال كلمته الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وأكد فخامة رئيس مجلس النواب على تطلع الشعب الليبي ومجلس النواب الليبي على دعم الإتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية لإرادة الشعب الليبي لخروج البلاد من أزمتها مطالباً الإتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية بدعم إرادة الليبيين مؤكداً على أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وبأن أي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب مطالباً بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

كما أكد المستشار ” عقيلة صالح ” على عدم شرعية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وفشلها في أداء عملها وعدم منحها الثقة من مجلس النواب وعدم أدائها اليمين الدستورية وصدور أحكام قضائية من المحاكم الليبية ببطلانها وعدم شرعيتها بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين مؤكداً على شرعية عمليات الجيش الوطني ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون مطالباً برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا وكف أيدي الدول التي تمد المليشيات المسلحة والمتطرفين بالسلاح والمال ضد الجيش .

