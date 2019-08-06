بلدية بنغازي تتابع مشاريع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الثلاثاء، رئيسية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا ماريا غاسر والوفد المرافق لها، لمُناقشة ومُتابعة عدد من المشاريع والأعمال التي تُنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمُتمثلة في تنفيذ مبنى المبيت في مقر مركز أعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمُرتادي المركز.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل توفير بعض المُعدات في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة بعض المراكز الصحية وتقديم المُساعدات الإنسانية لمُستحقيه، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعناصر البشرية في مجالات الإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني، كما تم استعراض تقرير أنشطة الصليب الأحمر في بنغازي وتقييم الاحتياجات الفعلية، والمشاريع المُستهدف

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