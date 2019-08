بيان دولي مشترك يطالب بالتحقيق في حادث اختفاء “سرقيوة “

المتوسط:

أعربت سفارات بريطانيا، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عن قلقهم العميق إزاء اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة .

ودعا البيان المشترك السلطات المعنية لفتح تحقيق عاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها، مضيفا أنه ” تم ملاحظة بقلق الاتجاه المقلق لحالات الاختفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا والتي تُشكل انتهاات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان، أن المساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه وأن يحظى به جميع الليبيين، وتحقيق الاستقرار طويل المدى يتطلب من جميع الليبيين المشاركة في تحديد ومعاجلة دوافع الصراع، وإدماج النساء في هذه العملية”.

وشدد البيان على دعم الموقعين عليه بضرورة المساواة في الحقوق والمشاركة الفعالة للمرأة في جميع مراحل عملية السلام الانتقالية في ليبيا.

