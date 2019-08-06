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باشاغا يلتقي ستيفاني لبحث فرص عمل للمهاجرين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليام، إمكانية إيجاد فرص عمل للمهاجرين غير القانونيين المتواجدين في ليبيا.

والتقى باشاغا مع نائبة المبعوث الأممي بحضور رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جون بول، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، وعضو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، عزيز زربوط، ووكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها تسعى لتوفير فرص عمل للمهاجرين بالسوق الليبي بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت الوزارة إلى أن نقاشات اللقاء تطرقت لعدد من المختنقات التي يشهدها ملف المهاجرين غير القانونيين العالقين في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هادي ستيفاني – قولولها ان النفط الي تحملوا فيه من ليبيا لاءوروبا كله سبب تلوث غير عادي في البحر المتوسط – وقضى على الحياة البحرية على مدى طول الساحل الليبي -حتى الأسماك والمزارع البحرية والطحالب تحت البحر. كلها ماتت – بسبب الثلوث النفطي ، وهذا شيء لو استمر حيكون البحر المتوسط في خطر .

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