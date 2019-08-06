باشاغا يلتقي ستيفاني لبحث فرص عمل للمهاجرين

ناقش وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليام، إمكانية إيجاد فرص عمل للمهاجرين غير القانونيين المتواجدين في ليبيا.

والتقى باشاغا مع نائبة المبعوث الأممي بحضور رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جون بول، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، وعضو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، عزيز زربوط، ووكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها تسعى لتوفير فرص عمل للمهاجرين بالسوق الليبي بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت الوزارة إلى أن نقاشات اللقاء تطرقت لعدد من المختنقات التي يشهدها ملف المهاجرين غير القانونيين العالقين في ليبيا.

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