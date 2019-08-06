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سعد: موقف المجتمع الدولي فاقم أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس التكتل المدني الديمقراطي محمد سعد عن حزنه تجاه القصف الذي تتعرض له المطارات الليبية بشكل مُكثف مؤخراً، مؤكدا في ذات الوقت أن تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة أمر لا بد منه.

ورأى سعد في حديث لـ “218NEWS” عبر برنامج “LIVE” أن نهاية الحرب التي تشهدها طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي يجب أن تتم بتسليم التشكيلات المسلحة لأسلحتها وتراجعها.

وأشار رئيس التكتل خلال حديثه إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ موقف الحياد تجاه الأزمة الليبية، ودعمه للمجلس الرئاسي يزيد من أمد المعركة على حد تعبيره.

وحول مصادر تمويل الجماعات المُسلحة في طرابلس، بين رئيس التكتل المدني الديمقراطي أن أبواب خزائن المصرف المركزي فُتحت أمام هذه التشكيلات الأمر الذي نتج عنه إهدار أموال البلاد وضياع أبنائها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • باشااغا مجرم حرب يجب على نسور الجو القصاص للشهداء منه فهو مسئول عن مجزرة غريان وقتل الجرحى داخل المستشفى وفائز السراق المسئول عن مذبحة براك الشط ويجب القصاص العادل من هؤلاء المجرمين باستهدافهم فى اى مكان يتحركوا فيه فبالطبع تحركاتهم مرصودة ويجب ان نكون لهم بالمرصاد وتصفيتهم اصبحت واجبة .

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