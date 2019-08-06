سعد: موقف المجتمع الدولي فاقم أزمة ليبيا

أعرب رئيس التكتل المدني الديمقراطي محمد سعد عن حزنه تجاه القصف الذي تتعرض له المطارات الليبية بشكل مُكثف مؤخراً، مؤكدا في ذات الوقت أن تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة أمر لا بد منه.

ورأى سعد في حديث لـ “218NEWS” عبر برنامج “LIVE” أن نهاية الحرب التي تشهدها طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي يجب أن تتم بتسليم التشكيلات المسلحة لأسلحتها وتراجعها.

وأشار رئيس التكتل خلال حديثه إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ موقف الحياد تجاه الأزمة الليبية، ودعمه للمجلس الرئاسي يزيد من أمد المعركة على حد تعبيره.

وحول مصادر تمويل الجماعات المُسلحة في طرابلس، بين رئيس التكتل المدني الديمقراطي أن أبواب خزائن المصرف المركزي فُتحت أمام هذه التشكيلات الأمر الذي نتج عنه إهدار أموال البلاد وضياع أبنائها.

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