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الاتحاد الأوروبي و7 دول يطالبون بالإفراج الفوري عن سرقيوة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت سفارات بريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة.

ودعت السفارات في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة، مطالبة السُلطات المعنية إلى التحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها.

وقالت السفارات في بيانها، “نُلاحظ بقلق الاتجاه المقلق لحالات الاختفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تُشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المُساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه وان يحظى به جميع الليبيين، تحقيق الاستقرار طويل المدى، يتطلّب من جميع الليبيين رجالاً ونساء، المشاركة في تحديد ومعالجة دوافع الصراع، وإدماج النساء في هذه العملية أمر بالغ الأهمية”.

وجددت السفارات في بيانها، التأكيد على دعمها المساواة في الحقوق والمشاركة الفعّالة للمرأة في جميع مراحل عملية السلام الانتقالية في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قل اعوذ بالرب الفلق . هذا القلق من اجل واحد لسانها بذئ ولم تقلقوا من قبل عندما ارتكبت حكومة ما تسمى الوفاق جرائم حرب بقتل جرحى فى مستشفى غريان ومجزرة براك الشط وغيرها الى متى تقلقوا على اشياء تافهة ولا تقلقوا على ارتكاب مجازر اقلقوا كما شئتم فقلقكم لا يقلقنا طالما القلق هدفه اثارة القلق فقط

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