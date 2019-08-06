الاتحاد الأوروبي و7 دول يطالبون بالإفراج الفوري عن سرقيوة

أعربت سفارات بريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ‫وهولندا ‫وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة.

ودعت السفارات في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة، مطالبة السُلطات المعنية إلى التحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها.

وقالت السفارات في بيانها، “نُلاحظ بقلق الاتجاه المقلق لحالات الاختفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تُشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المُساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه وان يحظى به جميع الليبيين، تحقيق الاستقرار طويل المدى، يتطلّب من جميع الليبيين رجالاً ونساء، المشاركة في تحديد ومعالجة دوافع الصراع، وإدماج النساء في هذه العملية أمر بالغ الأهمية”.

وجددت السفارات في بيانها، التأكيد على دعمها المساواة في الحقوق والمشاركة الفعّالة للمرأة في جميع مراحل عملية السلام الانتقالية في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا