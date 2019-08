المتوسط:

ألغت السلطات الأمريكية خاصية الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، لمواطني عدد من الدول كانوا مشمولين ببرنامج الإعفاء من قبل.

وألغت واشنطن دخول المواطنين الذين سافروا أو تواجدوا في كل من ليبيا والسودان وسوريا وإيران والعراق والصومال اليمن وكوريا الشمالية بعد الأول من مارس عام 2011.

وأوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في بيان لها أن مواطني الدول المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة والبالغ عددها ثمان وثلاثين دولة، الذين سافروا أو تواجدوا في تلك الدول الثمانية خلال هذه الفترة، لم يعودوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة أو دخول أراضيها بموجب البرنامج.

وأشارت هيئة الجمارك في إعلانها بشأن القانون الجديد إلى وجود استثناءات محدودة تتعلق بالسفر لأغراض دبلوماسية أو عسكرية.

يشار إلى أن برنامج الإعفاء من التأشيرة يسمح لمواطني ثمان وثلاثين دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة دخول، في مقابل أن تسمح تلك الدول للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى بلدانهم لمدة زمنية مماثلة دون تأشيرة للأغراض ذاتها.

The post قرار هام لأمريكا حول سفر الليبيين لها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية