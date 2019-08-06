اخبار ليبيا الان

بالتمر: حذفنا أكثر من 6 الآلاف حالة وفاة من الكشوف الرسمية في طرابلس لم تكن مشطوبة من قبل  

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، عن شطب أكثر من 6 الآلاف حالة وفاة من كشوف المواطنين في طرابلس.

وقال بالتمر، في تغريدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،   إنه ” في إطار خطة التطوير المستمرة التي تقوم بها مصلحة الأحوال المدنية لأنظمة العمل تم شطب  6188 حالة “.

وأضاف بالتمر، أنه ” لم تكن تلك الأسماء مشطوبة مسبقا في طرابلس الكبرى”، متسائلا  كم وفرت للخزانة العامة تلك المجهودات ؟؟”.

The post بالتمر: حذفنا أكثر من 6 الآلاف حالة وفاة من الكشوف الرسمية في طرابلس لم تكن مشطوبة من قبل   appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل عرفتم ان العمل الجيد والتركيز في العمل يعطي ثماره ويؤمن الادارات والموظفين – ولو تركز اكثر ستجد بعض اسماء لبعض اللاجئين العرب سواء من العراق او لبنان او فلسطين او سوريا او السودان – طبعا بغض النظر عن المتزوجين من عرب او اجانب ، او مولودين في الخارج وهم ليبيين الأصل ففي النهاية نحن عرب ويجمعنا دين الاسلام – فقط الموضوع يخض عن التجار العرب والاتراك تجار الأزمات الذين يحاولون غزو الاسواق والمطاعم والمقاهي في ليبيا وبعدها ينتقلوا الى شراء العقارات والأراضي تدريجيا – يحدث مل هذا اذا لم تكون هناك رقابة وعمل اداري نظيف وواضح بؤمن الشءون الليبية وحقوق المواطن الليبي ويضمن له حياة كريمة داخل بلاده .

    رد

  • الله يبارك فيكم …هاذم ملفات الوفيات يتحولوا على إدارة الضمان الأجتماعي بالبلدية حتى ينظر في موضوعهم ومايضيعش حق عائلاتهم وأراملهم والأيتام . ماتنسوش الأيتام .

    رد