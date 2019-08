بالتمر: حذفنا أكثر من 6 الآلاف حالة وفاة من الكشوف الرسمية في طرابلس لم تكن مشطوبة من قبل  

المتوسط:

كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، عن شطب أكثر من 6 الآلاف حالة وفاة من كشوف المواطنين في طرابلس.

وقال بالتمر، في تغريدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه ” في إطار خطة التطوير المستمرة التي تقوم بها مصلحة الأحوال المدنية لأنظمة العمل تم شطب 6188 حالة “.

وأضاف بالتمر، أنه ” لم تكن تلك الأسماء مشطوبة مسبقا في طرابلس الكبرى”، متسائلا كم وفرت للخزانة العامة تلك المجهودات ؟؟”.

