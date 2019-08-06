فخامة رئيس مجلس النواب يؤكد خلال كلمته في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية على الثوابت الوطنية

جوهانسبرج 06 أغسطس 2019 (وال) – شارك فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” رفقة معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري ” في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية صباح اليوم الثلاثاء بمدينة ” جوهانسبرج ” ضمن أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وألقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار” عقيلة صالح ” كلمته الرسمية التي تناول من خلالها الدور التاريخي لليبيا في تأسيس الإتحاد الأفريقي وحرصها على امتدادها الإفريقي.

وتطرق فخامته إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على ليبيا وشعبها والحلول الكفيلة لإنهاء هذه الظاهرة ، مؤكداً على حرص ليبيا ومجلس النواب الليبي على الجانب الإنساني لها.

كما وأكد على احترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتناول خلال كلمته الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدًا على تطلع الشعب الليبي ومجلس النواب على دعم الإتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية لإرادة الشعب الليبي لخروج البلاد من أزمتها .

وطالب رئيس مجلس النواب الإتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية بدعم إرادة الليبيين مؤكداً على ان مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وبأن أي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب.

ودعا بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد المستشار ” عقيلة صالح ” على عدم شرعية حكومة فايز السراج وفشلها في أداء عملها وعدم منحها الثقة من مجلس النواب وعدم أدائها اليمين الدستورية وصدور أحكام قضائية من المحاكم الليبية ببطلانها وعدم شرعيتها، بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين، مؤكداً على شرعية عمليات الجيش الوطني ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون .

وطالب فخامته برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا وكف أيدي الدول التي تمد المليشيات المسلحة والمتطرفين بالسلاح والمال ضد الجيش الوطني . (وال – جوهانسبرج) ر ع/ ع ع

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